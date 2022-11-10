سيدي بلعباس..أحكام ما بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا ضد مضاربين

اصدرت محكمة سفيزف بولاية سيدي بلعباس، احكاما تقضي ما بين 5و 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة في حق متهمين في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فعملابأحكام المادة 13 /03 من قانون الاجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف بسيدي بلعباس، الرأي العام انه في اطار مواصلة و محاربة ظاهرة المضاربة الغير المشروعة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، قد تم متابعة المشتبه فيهم (ع .م )، ( ل. ل ) و(ش. م ) عن طريق إجراءات المثول الفوري تحت جناية المضاربة الغير المشروعة لمادة الحليب.

ووفقا لنص المادة 13 من مكافحة المضاربة الغير المشروعة، وبعد المحاكمة صدر حكم يقضي على المتهم (ع .م ) 10 سنوات حبس نافذ وغرامة نافدة قدرها 1000000 دج جزائري.

وحكم على المتهم ( ل.ل ) و (ش. م ) 5 سنوات حبس نافذ، وغرامة نافدة قدرها 500000 دج لكل واحد منهما مع الآمر بالايداع بالجلسة للمتهمين.

للعلم ان قانون مكافحة المضاربة الغير المشروعة، رقم 15/21 الصادرة 28/12/2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجن، والسجن المؤبد اذا ارتبكت الجريمة في اطار جماعات منظمة.