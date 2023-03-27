سيدي بلعباس: إتلاف قنطار ونصف من العجينة المستخدمة لصناعة الزلابية

تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من إتلاف قنطار ونصف (1500 كلغ) من عجينة الزلابية الفاسدة كان صاحب المحل بصدد إستعمالها في صناعة مادة الزلابية.

كما قامت ذات المصالح بإتلاف 40 كلغ من الحلويات التقليدية غير صالحة للإستهلاك البشري. هذه الكميات تم إتلافها خلال عملية مراقبة شملت المحلات التجارية بمختلف أنواعها رفقة أفراد مديرية التجارة. حيث ضبطت بأحد المحلات عجينة مخصصة لصناعة مادة الزلابية بلغ وزنها 1500 كلغ، بعد مراقبتها تبين أنها فاسدة. كما ضبط بنفس المحل 40 كلغ من الحلويات التقليدية الموجهة لغرض البيع غير صالحة للإستهلاك البشري. ليتم إتلاف هذه الكميات في عين المكان هذا كما تم تسجيل مخالفة صاحب المحل للنشاط المدون في قيد السجل التجاري.