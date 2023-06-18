سيدي بلعباس.. إحباط محاولة طرح 321 مليون مزورة للتداول عشية عيد الأضحى

نجحت مصالح شرطة سيدي بلعباس في إحباط محاولة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول عشية عيد الأضحى.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن الأوراق النقدية المزورة قدرها 321 مليون سنـتيم مـن فـئـة 2000 دج.

وأوضح المصدر نفسه، أن العملية خطط لها من طرف شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص ، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب.

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