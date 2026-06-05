سيدي بلعباس.. إسعاف 9 أشخاص في حريق عدادات كهربائية بعمارة

تدخلت فرق الإطفاء والإسعاف بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية ظهيرة اليوم من اجل اخماد حريق عدادات كهربائية بعمارة متكونة من خمسة طوابق بالمجمع السكني 600 مسكن حي الصخرة بلدية سيدي بلعباس.

حيث تمكّت فرقة التدخل من إخماد الحريق ومنعه من الإنتشار الى الشقق السكنية .

كما قامت فرق الإسعاف بالتكفّل بـ 9 أشخاص لهم صعوبة في التنفس وحالات صدمة جرّاء كثافة الدخان من خلال اسعافهم وتحويلهم لمصلحة الإستعجالات.