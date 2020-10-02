سيدي بلعباس ..إصابة شخص في إصطدام شاحنة بسيارة

قامت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي علي بوسيدي بسيدي بلعباس امسية هذا اليوم، بالتدخل من أجل حادث مرور خطير بالطريق السيار.

حيث تمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة، مع سيارة نفعية حيث قامت مصالح الحماية المدنية بنقل الضحية في حالة خطيرة مع اسعاف المرافق لها بعين المكان.