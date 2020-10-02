سيدي بلعباس ..إصابة شخص في إصطدام شاحنة بسيارة
بقلم عاشور عبد الكريم، ط.خير الدين
قامت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي علي بوسيدي بسيدي بلعباس امسية هذا اليوم، بالتدخل من أجل حادث مرور خطير بالطريق السيار.
حيث تمثل في اصطدام شاحنة ذات مقطورة، مع سيارة نفعية حيث قامت مصالح الحماية المدنية بنقل الضحية في حالة خطيرة مع اسعاف المرافق لها بعين المكان.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=896608
-
أوقفت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، اليوم، شخصا أثناء محاولته السرقة من داخل مركبة.
المشتبه فيه مسبوق قضائيا ومعروف لدى مصالح الامن في مثل هذا النوع…
-
قامت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي علي بوسيدي بسيدي بلعباس امسية هذا اليوم، بالتدخل من أجل حادث مرور خطير بالطريق السيار.
حيث تمثل في اصطدام شاحنة…
-
كشفت مؤسسة سيترام ورقلة، مساء اليوم الجمعة، عن تفعيل مخطط الوقاية من مخاطر العواصف الرملية الخاص بوحدة ورقلة.
وحسب بيان ستيرام ورقلة، فإن هذا المخطط تم…
التعليقات (0)