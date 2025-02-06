سيدي بلعباس.. إصابة 4 أشخاص في حريق مسكن

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حريق مسكن بسبب تسرب غاز البوتان بالمكان المسمى حي 200 مسكن الصخرة، ببلدية ودائرة سيدي بلعباس.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 15:37. من أجل إخماد حريق مسكن بسبب تسرب غاز البوتان من قارورة داخل مسكن بالطابق الثالث لعمارة متكونة من (ط أ+6).

وخلّف الحريق 4 مصابين، منهم 3 أشخاص يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، وآخر يعاني من صدمة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

العملية سخّرت لها شاحنتا إطفاء، وسيارتا إسعاف.