سيدي بلعباس: إصابة 5 أشخاص بجروح في حادث مرور

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، صبيحة اليوم السبت، إثر حادث مرور، تمثل في إصطدام بين سيارتين خفيفتين بالطريق الوطني رقم 13 بالتحديد قرية بوبرناس بلدية سيدي ابراهيم.

وخلّف الحادث 5 ضحايا تعرضو لإصابات متعددة، منهم 4 مسعفين عندهم إصابات خفيفة مع ألام في الظهر، من بينهم طفلة، أما الضحية الخامسة من جنس أنثى لها إصابات متعددة.

الضحايا أسعفوا في عين المكان و نقلوا علي جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي عبدالقادر حساني.