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أخبار الجزائر

سيدي بلعباس.. إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين سيارة اسعاف ومركبة

بقلم عبد الكريم عاشور
سيدي بلعباس.. إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين سيارة اسعاف ومركبة
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سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأربعاء، حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 13 اقليم قرية بوبرناس دائرة عين البرد بولاية سيدي بلعباس.

وتمثل الحادث في تصادم عنيف بين سيارة اسعاف وسيارة سياحية أسفر عن إصابة 07 أشخاص. ( 02 من جنس ذكر و 03 من جنس أنثى و 02 أطفال) لهم إصابات مختلفة و متعددة. حيث تمّ اسعافهم و تحويلهم الى مصلحة الإستعجالات بسيدي بلعباس .

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