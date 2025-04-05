سيدي بلعباس.. إصابة 8 أشخاص في حريق عدادات كهربائية
بقلم عايدة.ع
أصيب 8 أشخاص جراء نشوب حريق في عدادات كهربائية داخل عمارة تتكون من (R+05) بحي عدل امتياز رقم 17، ببلدية و دائرة سيدي بلعباس.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا19د، من أجل إخماد حريق عدادات كهربائية. داخل عمارة تتكون من (R+05) بحي عدل امتياز رقم 17، ببلدية و دائرة سيدي بلعباس.
حيث تم اخماد الحريق ومنع انتشاره، وتم اسعاف 08 أشخاص لهم ضيق في التنفس و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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