سيدي بلعباس: إمرأتان ضمن شبكة إجرامية تُزوّر شهادات التكوين المهني

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية متكونة من 22 شخصا بينهم إمرأتان مختصة في تزوير وثائق رسمية وإدارية متمثلة أساسا في الشهادات التكوينية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة يقومون ببيعع الشهادات التكوينية لطالبيها بمقابل مالي دون أن يستفيد أصحابها من التكوين. ومن ثمة إستعمالها من خلال إرفاقها ضمن ملفات الإستفادة من قروض على مستوى الوكالات المختصة. بولايات سيدي بلعباس، تلمسان وعين تموشنت.

كما تقوم الشبكة الإجرامية بتقليد الأختام وإستعمالها في وثائق مختلفة قصد النصب على الضحايا.و بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم أسفرت العملية عن حجز وثائق إدارية ورسمية مزوّرة وشهادات تكوينية أصلية مزورة. نسخ من شهادات مزورة ، أختام مقلدة ملفات للراغبين في الإستفادة من القروض. بالإضافة كذلك إلى وثائق مستنسخة مهيأة للتزوير. بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي تم تقديم المشتبه فيهم أمام

النيابة. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنابة التزوير واستعمال االمزور في محررات رسمية وإدارية.