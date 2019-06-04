توقع مدير المصالح الفلاحية بولاية سيدي بلعباس، إنتاج أكثر من 2.3مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب برسم حملة الحصاد والدرس.

وحسبما أفاد به محمد بن عبد الرحمان فإن حملة الحصاد والدرس، قد انطلقت خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

كما أوضح ذات المتحدث أن حملة الحصاد والدرس قد انطلقت بشكل محتشم، عبر دائرتي سيدي بلعباس وسفيزف.

إلا أنها ستعرف وتيرة متسارعة بعد عيد الفطر، حيث من المتوقع تحقيق محصول وفير من القمح والشعير والخرطال.

وكشف ذات المسؤول أنه تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية، منها ترتيبات تنظيمية وتقنية ومالية لضمان التعبئة المثلى، لجميع المتدخلين بالميدان

مع الأخذ بعين الإعتبار المشاكل والعراقيل، التي عرفتها الحملات السابقة وإيجاد حلول مثلى لإنجاح حملة الحصاد والدرس.