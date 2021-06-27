سيدي بلعباس: إنطلاق قافلة مساعدات للعائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بمناطق الظل

أعطى والي ولاية سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، اليوم الأحد، إشارة إنطلاق قافلة تضامنية محملة بمختلف المساعدات. موجهة لفائدة العائلات المعوزة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناطق الظل عبر عديد دوائر الولاية .

وقد حضر عملية انطلاق القافلة التضامنية نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية. المدير الولائي للنشاط الاجتماعي إلى جانب السلطات المحلية و كذا مختلف الفاعلين.

وصرحت حيزية رئيسة جمعية المعاقين حركيا لباب الواد، صاحبة المبادرة على هامش إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة. بأنها محملة بما يعادل أكثر من 5 خمسة ملايين دينار من الهبات. تضم مختلف المواد التجهيزات وكذا أفرشة وأغطية. وذلك لفائدة عائلات على مستوى 18 بلدية و قرية عبر تراب ولاية سيدي بلعباس.

وأضافت حيزية بأن القافلة التضامنية ستجوب مناطق الظل طيلة أسبوع كامل ابتداء من اليوم. كاشفة عن وجود إستراتيجية جديدة للعمل التضامني وطنيا عن طريق التنسيق بين المؤسسات العمومية والمحسنين. حتى يتسنى الوصول إلى معظم العائلات المعوزة عبر مناطق الظل.

كما أفاد رئيسة الجمعية بأنه تم جمع محتويات هذه القافلة التضامنية بفضل مساهمة محسنين استجابوا لنداء الجمعية. موجهة بالمناسبة شكرا خاصا لهم ومعتبرة إياهم شركاء فعالين في هذه العمليات.