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أخبار الجزائر

سيدي بلعباس.. اختناق 4 أشخاص بالغاز

بقلم عايدة.ع
سيدي بلعباس.. اختناق 4 أشخاص بالغاز
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تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إجلاء 4 أشخاص تعرضوا لاختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة  بحي 100 مسكن، بلدية و دائرة  بن باديس بولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت المصالح نفسها، ان الاسعافات تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بحي 100 مسكن، بلدية و دائرة  بن باديس.

حيث خلف الحادث تسمم 04 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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