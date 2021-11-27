سيدي بلعباس: ازدياد مولودة داخل سيارة إسعاف

تمكن أفراد الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس من إجراء عملية ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف للحماية المدنية.

وفي بيات لذات المصالح ، فقد تدخلت وحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس صببحة اليوم السبت، من اجل الإشراف على ولادة إمرأة داخل سيارة اسعاف للحماية المدنية ببلدية سيدي بلعباس.

وقد تمت عملية الولادة بنجاح مع تقديم الإسعافات الأولية للأم والطفلة، وتحويلهما الى مصلحة الولادة.

وعليه تقدم مدير الحماية المدنية لولاية سدي بلعباس ، وجميع المستخدمين بأحر التهاني للعائلة، وتتمنى الشفاء العاجل للأم.

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