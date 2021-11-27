سيدي بلعباس: ازدياد مولودة داخل سيارة إسعاف
تمكن أفراد الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس من إجراء عملية ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف للحماية المدنية.
وفي بيات لذات المصالح ، فقد تدخلت وحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس صببحة اليوم السبت، من اجل الإشراف على ولادة إمرأة داخل سيارة اسعاف للحماية المدنية ببلدية سيدي بلعباس.
وقد تمت عملية الولادة بنجاح مع تقديم الإسعافات الأولية للأم والطفلة، وتحويلهما الى مصلحة الولادة.
وعليه تقدم مدير الحماية المدنية لولاية سدي بلعباس ، وجميع المستخدمين بأحر التهاني للعائلة، وتتمنى الشفاء العاجل للأم.
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كما تمكن أفراد الحماية المدنية ببلدية دوار الماء الحدودية بولاية الوادي من إجراء عملية ولادة ناجحة داخل سيارة الإسعاف للحماية المدنية.
وجاء تدخل الحماية، بعد تلقي نداء من البدو الرحل بمنطقة بئر رومان على بعد 220 كلم، لتتنقل سيارة رباعية الدفع.
وعند وصول الإسعافات بعد عناء كبير، وجدوا السيدة في حالة مخاض عسير، ليتم نقلها بسيارة الإسعاف ومساعدتها على الولادة.
وتم نقل السيدة إلى دار الولادة ببلدية الطالب العربي، أين تكفل الفريق الطبي بها.
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تدشين مقر وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية بسيدي بلعباس
أشرف والي سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، بمعية المدير العام لبنك التنمية المحلية على تدشين مقر وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية.
كما تم تدشين المقر الجديد للوكالة المحلية للبنك التي تحمل الرمز: 473 الكائن بشارع حلوش بن عمران. بعد تحويله من المقر القديم الذي كان متواجد بنهج بن علي بخالد .
كما زار الوالي بمعية المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد لالماس يوسف وإطارات بنك التنمية المحلية مصنع تحويل الرخام والغرانيت. ببلدية سيدي علي بن يوب والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.
واستمع والي الولاية بعين المكان الى شروحات حول عملية تحويل المادة الخام (الحجارة) الى رخام وغرانيت .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الذي أنجز في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة قدرها 4 ملايير دج. وتمويل جزئي تكفل به بنك التنميةالمحلية, نحو 000. 10 متر مربع من مختلف أنواع الرخام والغرانيت.
ويوفر حاليا أزيد من 400 منصب عمل مباشر، حسب الشروحات المقدمة. والتي أشارت إلى أن الحجارة (المادة الأولية) تجلب من 4 محاجر من منطقتين بتمنراست وعين قزام. بطاقة تحويل تقدر بنحو 12 ألف طن في الشهر.
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