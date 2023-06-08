سيدي بلعباس.. اصابة شخص اثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 76

اصيب شخص بجروح، اليوم الخميس، اثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 76 الرابط بين بلديتي سيدي علي بوسيدي ولمطار بسيدي بلعباس.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية سيدي علي بوسيدي ،مساء اليوم، من أجل حادث مرور خطير بالطريق الولائي رقم 76 الرابط بين بلديتي سيدي علي بوسيدي و لمطار بسيدي بلعباس.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة. أسفر عن إصابة شخص واحد من جنس ذكر 35 سنة كان محصورا داخل السيارة يعاني من إصابات مختلفة.

حيث تم إنقاذه وإسعافه ثم نقله الى مصلحة الاستعجالات.