سيدي بلعباس..اصابة 4 أشخاص إثر حادث مرور  بالطريق الوطني رقم 07

أصيب 4 أشخاص بجروج متفاوتة الخطورة، عصر اليوم، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 07 في شطره الرابط بين سيدي بلعباس و تلموني.

وتمثل هذا الحادث في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة من الخلف، فيما تدخلت الوحدة القطاعية تلموني مدعومة بوحدة القطاع نوالة بن موسى من اجل هذا الحادث.

والذي عن أصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، 3من جنس انثى و آخر من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 20 و 53 سنة.

بالإضافة الى سائق السيارة الذي كان في حالة صدمة ، حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية و نقلوا الى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي سيدي بلعباس.