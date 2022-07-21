سيدي بلعباس..اصابة 4 أشخاص إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 07
بقلم عاشور عبد الكريم
أصيب 4 أشخاص بجروج متفاوتة الخطورة، عصر اليوم، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 07 في شطره الرابط بين سيدي بلعباس و تلموني.
وتمثل هذا الحادث في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة من الخلف، فيما تدخلت الوحدة القطاعية تلموني مدعومة بوحدة القطاع نوالة بن موسى من اجل هذا الحادث.
والذي عن أصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، 3من جنس انثى و آخر من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 20 و 53 سنة.
بالإضافة الى سائق السيارة الذي كان في حالة صدمة ، حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية و نقلوا الى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي سيدي بلعباس.
رابط دائم : https://nhar.tv/2l3rp