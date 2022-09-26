سيدي بلعباس..اصابة 5 أشخاص اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 13 

تدخلت وحدة الحماية المدنية عين البرد بسيدي بلعباس، من أجل حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 13 قرية اولاد علي بلدية عين البرد.

وتمثل الحادث في انحراف واصطدام بين سيارتين سياحيتين .حيت تم تسجيل 5 جرحى من جنس ذكر تتراوح اعمارهم ما بين 17 و 35 سنة لديهم اصابات مختلفة.

وضحية لديه إصابة خطيرة على مستوي الراس وفاقدة الوعي، حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف اسعافات الحماية المدنية الي العيادة متعددة الخدمات عين البرد.