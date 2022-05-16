سيدي بلعباس: الإطاحة بشبكة حاولت إغراق أسواق الماشية بنقود مزوّرة

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سفيزف، لولاية سيدي بلعباس، من تفكيك جمعية أشرار تورطت في قضية الإعداد لإرتكاب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

وطرحها للتداول مع حيازة تجهيزات وأدوات معدة لتزوير أوراق نقدية بالعملة الوطنية.

كما مكنت العملية أفراد الشرطة من توقيف شخصين في حالة تلبس مع صاحب المسكن يقومون بعملية التزوير وإستنساخ الأوراق النقدية المزورة بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج.

حيث قامو بإستنساخ 102 ورقة نقدية مزورة أي ما يعادل مبلغ يقدر بـ 106 ملايين سنتيم و 6 آلاف دينار جزائري في حالة الإستنساخ.

بالمقابل تبين من خلال التحقيق أن افراد الشبكة كانوا يحاولون طرح في السوق مبلغ مالي قدره 130 مليون سنتيم.

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