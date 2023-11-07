سيدي بلعباس: الإطاحة بشبكة خطيرة تتاجر بالكوكايين وتشوشنة

في عملية نوعية، تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس. من القبض على ستة أشخاص بينهم فتاة أعمارهم بين 19 و 35 سنة. تورطوا في الحيازة على المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية قصد المتاجرة فيها.

العملية أسفرت عن حجز كميات متفاوتة من المخدرات الصلبة على غرار مادة الكوكايين. مادة التشوشنة ، مادة الكراك ، كمية من الأقراص المهلوسة. بالإضافة كذلك إلى كمية من المخدرات ( الكيف المعالج ).

وبعد مراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيهم تم توقيفهم تباعا عبر عدة نقاط من مدينة سيدي بلعباس. أين ضبطت بحوزتهم على كميات متفاوتة من هذه السموم ممثلة في 130.2 غرام من الكوكايين. 15.9 غرام من مادة التشوشنة على شكل 51 حزمة صغيرة موجهة لغرض الترويج. 1.2 غرام من مادة الكراك على شكل 09 حزم موجهة للترويج. 420 قرص مهلوس من نوع إكستازي بالإضافة إلى كمية من المخدرات (كيف معالج) كانت موجهة لغرض الترويج . أين تم تقديم المشتبهين امام الجهات القضائية