سيدي بلعباس: الإطاحة بشبكة لتزوير النقود وحجز 110 مليون

تمكن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال هذا الأسبوع. من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (30 سنة و50 سنة. تورطوا في التزوير والحيازة على أوراق نقدية مزورة قدرت بـ 110 مليون سنتيم من فئة 2000 دج.

القضية جاءت على إثر معلومات مفادها قيام شخص بطرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج، على مستوى مدينة سيدي بلعباس. التحريات المعمقة لأفراد ذات المصلحة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة شركائه الأربعة. وكشف مخططهم الإجرامي المتمثل في تسويق وطرح الأوراق المزورة عن طريق المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

كما أسفرت العملية عن حجز وضبط مبلغ مالي مزور قدر بـ 110 مليون من فئة 2000 دج. كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة. ومعدات وأدوات مختلفة كانت تستعمل في العمل الإجرامي وتزوير العملة الوطنية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس ، عن قضية التزوير والحيازة على أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني فئة 2000 دج لغرض طرحها للتداول داخل الإقليم الوطني .