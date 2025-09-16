سيدي بلعباس: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين

تمكنت شرطة سيدي بلعباس، بحر الأسبوع الفارط، من توقيف خمسة أشخاص كوّنوا عصابة أحياء، بغرض المساس بأمن وسكينة المواطنين ومحاولة زرع الرعب وسط الساكنة. وذلك بالاعتداء على الغير باستعمال الكلاب والأسلحة البيضاء.

القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الخامس عشر لأمن ولاية سيدي بلعباس، بلاغا مفاده وقوع شجار بين مجموعة من الأشخاص بحي عدة بوجلال. حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة، عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم قاصر بعين المكان. كما مكّنت التحريات التقنية المنجزة من قبل المحققين، باستغلال مقاطع الفيديو ذات الصلة بقضية الحال، من توقيف شخصين آخرين.

وقد مكّنت العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، من استرجاع مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة “من الصنف السادس” مختلفة الأحجام ضبطت لدى الموقوفين.

تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

