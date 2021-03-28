سيدي بلعباس: الإطاحة بعصابة أحياء والمعتدين على مستعملي الطريق بحاسي زهانة

أخبار الجزائر
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سيدي بلعباس: الإطاحة بعصابة أحياء والمعتدين على مستعملي الطريق بحاسي زهانة
بقلم عاشور عبد الكريم

أوقفت الفرقة الإقليمية بحاسي زهانة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس شخصين.

أين تتراوح أعمارهما ما بين 25-30 سنة بتهمة إنشاء عصابة الأحياء.

وقائع القضية تعود بعد تلقيمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 105 من طرف أحد المواطنين مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء.

حيث و يقومون برشق مستعملي الطريق بالحجارة من أجل توقيفهم و الإعتداء عليهم لسلب أموالهم و هواتفهم النقالة.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 07، وبالضبط بالقرب من محطة الخدمات لتوزيع الوقود بلدية حاسي زهانة.

ليتم على الفور تشكيل دورية و التنقل لعين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيهما اللذان حاولا الفرار بمجرد رؤية أفراد الدرك الوطني.

كما تم حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيفين 02)، مع  تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية و إيداعهما بالمؤسسة العقابية.


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