سيدي بلعباس.. الإطاحة بعصابة مخدرات وحجز أزيد من 2 كلغ من الكيف بسفيزف

وضعت قوات الشرطة لأمن سفيزف، في سيدي بلعباس، حدا لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص تحترف الإتجار الغير الشرعي بالمخدرات.

وحسب ما أفاد به بيان الولاية، فإنّ العصابة الناشطة في مجال المخدرات، تنشط عبر العديد من ولايات الجهة الغربية للوطن.

وأوضح ذات المصدر على أنّ العملية، كللّت من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالجن حيثُ قُدّر وزنها بـ 2.1 كلغ.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر عن تهمة حيازة المخدرات “الكيف المعالج” لغرض المتاجرة فيها.

كما قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية أين تم إيداعهم الحبس.