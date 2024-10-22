سيدي بلعباس: الإطاحة بمحتال نصب على 15 شخصا و أوهمهم بالعمل في الصحافة

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من توقيف شخص تورط في عملية النصب على أكتر من 15 شخصا. موهما ضحاياه بمناصب عمل وتكوينات في الصحافة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشخص يمارس النصب و الاحتيال من خلال استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت. دون الحصول على رخصة للمارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري و رخصة الاعتماد.

حيث أن المشتبه فيه يستعمل طرق احتيالية لغرض الحصول على شهادات تكوينية بها شعار و ختم غير معترف به. و صادر من جهة غير مختصة لممارسة مهنة الصحافة. وبعد تقديم دورات تكوينية مكثفة في التلفزيون و تقديم عقود في مجال الإعلام.