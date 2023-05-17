 سيدي بلعباس.. الإطاحة بمروجي المخدرات الصلبة وحجز 120 غرام من كوكايين

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سيدي بلعباس من الإطاحة بـ 04 أشخاص تورطوا في الحيازة على المخدرات الصلبة (الكوكايين) لغرض المتاجرة فيها.

كما تم على إثر ذلك حجز 120 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) 3013 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. بالإضافة إلى مبالغ مالية فاقت 156 مليون سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت اشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.