سيدي بلعباس.. التحاليل البيطرية تكشف اصابة المواشي النافقىة بالحمى القلاعية

بينت النتائج الأولية لتحاليل عينات من المواشي النافقة بولاية سيدي بلعباس عن وجود داء الحمى القلاعية.

وأوضح مدير المصالح الفلاحة بالولاية أحمد بن محمدي أنه تم تسجيل نفوق صغار الماشية بالولاية، بسبب مرض يدعى وباء صغار المجترات، وأن التحاليل الأولية كشفت عن وجود داء الحمى القلاعية.

وذكر ذات المسئول أن الوالي أحمد عبد الحفيظ ساسي قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا يتضمن الإجراءات القانونية لمكافحة الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة.

حيث تقرر غلق الأسواق الأسبوعية التسعة للمواشي التي تتوفر عليها الولاية وذلك لمدة 30 يوم.

وقصد ضمان السير الحسن للإجراءات الوقائية تضمن القرار الولائي حضر أي تجمع للحيوانات المتمثلة في الأبقار والأغنام والماعز بالولاية وأيضا منع نقل الماشية من وإلى الولاية.

من جهة أخرى أوضح المفتش الولائي للبيطرة قاضي ضيافي أن نسبة التلقيح ضد الحمى القلاعية تجاوزت 92 بالمائة بالولاية، داعيا الموالين لتسهيل عمل الأطباء البيطرة من أجل السيطرة على الداء وتشخيصه وتجنب الخسائر.