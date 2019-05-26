سيدي بلعباس: التكفل بأكثر من 120 مصاب بالسرطان يوميا خلال شهر رمضان 

تتكفل مصلحة العلاج بالأشعة على مستوى المركز الجهوي لمكافحة السرطان لسيدي بلعباس بأكثر من 120 حالة يوميا خلال الشهر الفضيل.

وأوضح مدير المؤسسة بن عودة طلحة أن المصلحة تفتح أبوابها منذ الساعات الأولى للفجر.

وذلك من أجل استقبال مختلف الحالات التي تتوافد من شتى ولايات غرب وجنوب غرب البلاد.

حيث أكد ذات المتحدث أن هذا النظام المتبع للتكفل بمرضى السرطان، يسمح بتنظيم جلسات للعلاج بالأشعة ابتداء من الساعة الخامسة فجرا واستكمالها قبل الزوال.

الأمر الذي يسمح للمرضى بأخذ وقت كافي للعودة إلى مساكنهم، ويخفف عنهم عناء الانتظار ومشقة التنقل خلال شهر الصيام.

أما بالنسبة للحالات المنحدرة من ولايات الجنوب الغربي للبلاد فقد وجدت ضالتها على مستوى الجمعية المحلية “أمل في الحياة لمرضى السرطان” التي توفر لهم المبيت والإطعام بالنسبة للحالات التي لا تصوم.

كما تنظم موائد إفطار للمرضى الصائمين بالنسبة للعديد من الحالات التي تأتي من ولايات بعيدة على غرار تيارت والبيض والتي يتعذر عليها العودة إلى منازلها.