سيدي بلعباس..الدرك الوطني يوقف شخص سرق معدات مسجد

أوقفت الفرقة الإقليمية، دو بواد سفيون التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس شخص يبلغ 38 سنة.

وذلك عن تهمة السرقة المقترنة بظرفي الليل والكسر مع التحطيم العمدي لممتلكات عامة (مسجد).

وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها الضحية تفيد بتعرض المسجد لسرقة معدات متمثلة في 3 مدفآت و3 أجهزة مكبر صوت.

ومكنسة كهربائية، معدل للتيار الكهربائي، ساعات وكتب دينية، 3 ميكروفون.

بالإضافة إلى تخريب وتحطيم أنابيب توصيل الغاز , وكذا تحطيم زجاج النافذة، ليتم توقيف المشتبه فيه و تقديمه أمام الجهات القضائية.