سيدي بلعباس: الدرك يوقف راعي غنم بتهمة حرق الغابات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في سيدي بلعباس من توقيف شخص بتهمة جناية الحرق العمدي للغابات.

وحسب بيان للدرك الوطني، فإن وقائع القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة بدورية عبر إقليم الإختصاص بالأماكن الغابية.

وقد لوحظ نشوب حريق بغابة قرية تنزارة بلدية بن عشيبة على مساحة 02 هكتار من أشجار الصنوبر.

وقامت مصالح الأمن من تطويق المكان والتنسيق مع أفراد الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه وهو راع غنم يتردد على مكان الحريق ليتم توقيفه من طرف أفراد الفرقة.

وبعد التحقيق معه، تبين أن الدافع هو توسيع الأرض الفلاحية ، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.