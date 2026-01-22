سيدي بلعباس.. الدرك يوقف عصابة مختصة في سرقة المواشي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ بن عشيبة، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و40سنة، بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة سرقة المواشي.

وحسب بيان للسلك النظامي ذاته، تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها شخص مفادها تعرضه لسرقة 37 رأسًا من الماشية ذات السلالة المحلية، من الإسطبل المحاذي لمقر سكنه ببلدية بن عشيبة الشيلية.

على إثر هذا البلاغ تم تطبيق مخطط مكافحة ظاهرة سرقة المواشي ووضع خطة أمنية محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة. حيث تم غلق جميع المنافذ والمحاور التي من المحتمل نقل الماشية محل السرقة من خلالها، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم مع استرجاع القطيع محل السرقة، هواتف نقالة، قاطعة حديدية ومركبتين مستعملتين في تنفيذ الجريمة.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ.