 سيدي بلعباس.. الشرطة تحجز أكثر من 5 قناطير لحوم بيضاء

حجزت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، أكثر من 5 قناطير من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج غير صالحة كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري.

وتم حجز هذه الكميات، على إثر قيام أفراد الشرطة بعمليات مراقبة ،حيث لفت إنتباههم مركبة محملة بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج.

وبعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية تبين أن هذه اللحوم تنقل في مركبة غير مهيأة تفتقر لشروط الحفظ والنقل والنظافة.

وبلغت كمية اللحوم المحجوزة 522 كلغ منها 34 كلغ أحشاء دجاج غير صالحة للإستهلاك البشري والتي تم إتلافها، في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص.