سيدي بلعباس: الشرطة تواصل تعقيم شوارع وأحياء المدينة

نظمّت مصالح الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حملة تعقيم وتطهير للأحياء والشوارع بإستعمال شاحنات ضخ المياه.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت العملية الشوارع الرئيسية للمدينة خاصة تلك التي تعرف حركية من طرف المواطنين.

بالإضافة إلى المؤسسات التربوية التعليمية والتكوينية المتواجدة عبر النسيج الحضري، والشوارع والأحياء المؤدية إلى المستشفيات.

ناهيك عن تعقيم المؤسسات الإستشفائية المتواجدة بالمدينة ، حيث تندرج هذه الحملة في إطار الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من تفشي وإنتشار هذا الفيروس الفتاك .