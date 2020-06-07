سيدي بلعباس: العثور على ضبع مخطط ميتا على حافة الطريق

عثر أعوان الغابات لمقاطعة دائرة مرين صبيحة اليوم، على ضبع مخطط ميتا على حافة الطريق.

وقد تنقل أعوان المصلحة برفقة أفراد فرقة الدرك الوطني والطبيب البيطري، لفحصه وتحديد الأسباب المؤدية إلى نفوقه.

وبعد إتمام الإجراءات الإدارية وأخذ كل المعلومات القياسية الخاصة بالضبع.

وقد تمت عملية حرقه ودفنه بمساعدة مصالح بلدية وادي تاوريرة بموجب بمحضر معاينة.

يعتبر هذا الحيوان الناذر المحمي قانونا و إسمه العلمي الإسم العلمي La Hyène rayée (Hyaena hyaena)، وصيده يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري، و من يجده نافقا أو جريحا يجب أن يبلغ مصالح الغابات أو مصالح الدرك الوطني، كما تفرض الإجراءات حرقه ودفنه.