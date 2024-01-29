سيدي بلعباس: الغاز يسمم 5 أشخاص 

أصيب 5 اشخاص من عائلة واحدة إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار بولاية سيدي بلعباس.

الحادث وحسب مصالح الحماية المدنية وقع بحي بومليك بلدية ودائرة سيدي بلعباس . وتمثل في تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار موصول بقارورة غاز البوتان داخل مرشات البيت وإنعدام التهوية.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسيدي بلعباس من إجلاء5 أشخاص وهم أم وأربعة أطفال لهم صعوبة في التنفس. تم إسعاف وإجلاء الضحايا على قيد الحياة إلى مستشفى سيدي بلعباس.