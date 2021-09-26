سيدي بلعباس: القبض على سارقي الكوابل النحاسية

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بولاية سيدي بلعباس عشر القبض على 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر ضبطا في حالة تلبس بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالإنارة العمومية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد ضبطت بحوزت الموقوفين أغراض ومعدات تستعمل في قطع الكوابل على غرار مجرفة فلاحية. كما تم على إثر ذلك إسترجاع كوابل نحاسية خاصة بالإنارة العمومية مسروقة.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة.