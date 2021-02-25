سيدي بلعباس: القبض على عشريني يروّج المؤثرات العقلية

ألقت مصالح الأمن الحضري التاسع بولاية سيدي بلعباس القبض على شخص في العقد الثاني من العمر يحوز على المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز عدد من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

وقائع القضية تعود إلى استغلال ذات المصالح لمعلومات تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم ببيع المؤثرات العقلية بحي مقام الشهيد.

وقد تم وضع خطة محكمة مكّنت من توقيفه، بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدية ضبطت بحوزته عدد من المؤثرات العقلية.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف وكيل الجمهورية تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة الحيازة على المؤثرات العقلية.

وتم تقديمه أمام النيابة، أين صدر في حقه سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.