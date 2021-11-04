سيدي بلعباس: القبض على 3 أشخاص يزوّرون المحررات الرسمية والأختام

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من تفكيك قضية نوعية، من خلال إلقاء القبض على 3 أشخاص يقومون بتزوير أختام خاصة بمؤسسات خاصة وإدارات عمومية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فتمكنت ذات المصالح في عملية نوعية من تفكيك خيوط شبكة إجرامية تحترف النصب والإحتيال. أين تم إلقاء القبض على 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 40 و65 سنة.

كما تم حجز أكتر من 600 ختم مزوّر. وكذا حجز وتائق مزورة إدارية خاصة بالسكنات الإجتماعية و وثائق الحالة المدنية والسجلات التجارية.

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سيدي بلعباس: الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير محررات إدارية رسمية

على إثر التحقيق القضائي المفتوح من طرف مصالح شرطة سيدي بلعباس بخصوص قضية تكوين جمعية أشرار مختصة التزوير في محررات إدارية رسمية. والتي تم على إثرها حجز عدد كبير من الأختام الخاصة بمؤسسات وإدارات عمومية وخاصة.

بالإضافة إلى وثائق إدارية خاصة بالسكنات الإجتماعية ووثائق الحالة المدنية، توجه شرطة سيدي بلعباس نداء الى كل المواطنين في حالة وقوعهم ضحايا لهذه الشبكة. التقدم إلى مقر أمن الولاية الفرقة المالية و الاقتصادية لإيداع شكوى أوتقديم شهادات تفيد التحقيق.

تفكيك شبكة مختصة في النصب وابتزاز رجال الأعمال وحجز 21 مليار

تمكنت مصالح الأمن المختصة بالجزائر العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب وابتزاز رجال الأعمال. عن طريق إنتحال صفات مسؤولين سامين بالدولة.

وحسبما علم من مصدر أمني، مكنت هذه العملية النوعية التي قامت بها ذات المصالح من توقيف 6 أشخاص.

كما تم حجز أكثر من 210 ملايين دج “21 مليار سنتيم”، و5 سيارات فاخرة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تقديم عناصر هذه الشبكة أمام محكمة بئر مراد رايس أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.