سيدي بلعباس: المؤسسة الإستشفائية لمكافحة السرطان بدون سيارة إسعاف!

تبقى المؤسسة الاستشفائية لمكافحة السرطان بسيدي بلعباس، بدون سيارة اسعاف لنقل المرضى، بالرغم من أنها تستقبل المرضى من كل الولايات.

ويعد هذا المستشفى مكسب كبير للجزائر، وهو مجهز بمقاييس عالمي، وعدم توفره على سيارة اسعاف يبقى عائق كبيرا على الإدارة و القائمين عليه.

خصوصا وأن المريض عندما يحتاج لنقله إلى مستشفى آخر، أو القيام بسكانيير، يحتاج الى سيارة إسعاف تنقله.

وقال مدير المركز اللإستشفائي، بن عودة طلحة، للنهار أون لاين : ” صحيح لا يوجد سيارات إسعاف بالمركز، وطلبنا ذلك ومديرية الصحة تعمل جاهدا لجلب السيارات في أقرب وقت”.

واضاف: “بالنسبة للمريض، الشعب الجزائري متضامن مع إخوته، و كل ما أطلب سيارة إسعاف من مؤسسة أخرى، أو من الخواص، تأتي عدة سيارات أخرى لمساعدتنا”.