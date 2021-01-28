سيدي بلعباس: المخبر الجديد المخصص لإجراء اختبار “بي سي ار” يدخل حيز الخدمة

عاين اليوم الخميس، والي ولاية سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، المخبر الجديد المخصص لإجراء اختبار “بي سي ار”.

ويتواجد المخبر في لمخبر المركزي التابع للمستشفى الجامعي الدكتور حساني عبد القادر .

وتلقى والي الولاية شروحات لدى زيارته لأجنحة المخبر من قبل الطاقم المشرف.

كما تعرف على آليات و عمل المخبر إلى جانب الطاقة الاستيعابية علما بأن المخبر قد باشر مهامه منذ يومين فقط.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمخبر الذي يشرف عليه طبيب البيولوجيا المجهرية الدكتور يبوس بين 70 إلى 90 عينة تحليل يومياً.

وأكده المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي الدكتور حساني عبد القادر أن فتح المخبر هو توسعة لسلسلة المخابر التابعة لمعهد باستور.

وهذا بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وتسهيل إجراء الاختبارات وتسريعها مع تخفيف العبء على ملحقة باستور بوهران .

وأشار ذات المصدر أن الوحدة المخبرية للبي سي آر كانت قد خضعت لعملية تهيئة على مستوى المخبر المركزي للمستشفى الجامعي.

المسؤول الأول على المركز الإستشفائي الجامعي أوضح أن تجهيز المخبر تم بتمويل من ميزانية المستشفى واعتماد رسمي من خبراء معهد باستور.

وعن آلية العمل في المخبر أوضح أنه يتم أولاً استقبال العينات الواردة من مركز معالجة المصابين بكوفيد 19.

ثم تسجيل هذه العينات وفرزها وتسجيل رقم مخبري لكل عينة ومن ثم يعمل فريق الاستخلاص باستخلاص الحموض النووية.

ثم يتم إدخال المستخلص إلى الجهاز، ليتم من خلاله إظهار النتيجة بوجود الفيروس بالعينة أو عدم وجوده.

وبالتالي يمكن أن يتم تمرير 32 عينة خلال نفس المدة الزمنية دفعة واحدة .