سيدي بلعباس.. انطلاق مشروع ربط عدة أحياء سكنية بغاز المدينة ببلدية راس الماء

أعطى ساسي عبد الحفيظ والي ولاية سيدي بلعباس إشارة إنطلاق أشغال مشروع ربط عدة تجمعات سكانية بغاز المدينة ببلدية رأس الماء.

كما شهدت إشارة انطلاق أشغال المشروع حضور الوالي، وكذا مدير الولائي للشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء لذات الولاية، ربود جلول.

وحسبما أفاد به بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، فإن المشروع يخص كل من 133، 242،103 مسكن ببلدية رأس الماء بسيدي بلعباس.

مضيفا ذات المصدر، أن هذا المشروع المندرج ضمن اطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية سيسمح بتزويد 340 مسكن بمادة الغاز الطبيعي.

هذا وقد أبدى المواطنون فرحتهم الكبيرة لهاته الخطوة التي من شأنها توفير الغاز الطبيعي بمساكنهم.