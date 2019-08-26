سيدي بلعباس: بالتزامن مع سقوط الأمطار .. السيطرة على حرائق نشبت بغابات تلاغ

تمكنت كل من وحدتي بوخنيفيس ووحدة سيدي علي بن يوب إضافة إلى الرتل المتنقل التابع لمحافظة الغابات بسيدي بلعباس من اخماذ حريق نشب بضواحي دائرة تلاغ.

حيث تمت السيطرة على رقعة الحريق بعدما ساعد سقوط الأمطار بالتزامن مع نشوبه في اخماذ النيران بغابة الدولة الواقعة بضواحي بلدية مزوار بدائرة تلاغ و كذا بغابة الدولة (تومبة الشمال) بالمكان المسمى تانسفوت.

هذا وسخرت محافظة الغابات ستون إطار وعون بالإضافة إلى 60 عامل موسمي مدعمين بـ09 سيارات إطفاء رباعية الدفع.

ومختلف معدات إطفاء النيران التي تسببت في إتلاف مساحات من الأدغال و الصنوبر البحري.