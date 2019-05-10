سيدي بلعباس.. برنامج متنوع لإحياء سهرات رمضان

سطرت مديرية الثقافة في سيدي بلعباس برنامجا متنوعا لإحياء سهرات رمضان، حسب ما اعلنت مصلحة النشاطات الثقافية لذات المديرية.

وأوضح رئيس المصلحة أن هذا البرنامج يشمل تنظيم سهرات فنية وتقديم عروض مسرحية وسينمائية وأنشطة ثقافية مختلفة وذلك بمشاركة العديد من التعاونيات والجمعيات الثقافية والفنانين.

وأضاف أن البرنامج الثقافي الفني المعد خصيصا لشهر رمضان يلبي مختلف الأذواق خاصة الشباب والعائلات ويراعي كذلك خصوصيات هذا الشهر المبارك مشيرا إلى أنه سيشمل مجمل المؤسسات الثقافية المنتشرة عبر الولاية.

كما يتضمن هذا البرنامج تنظيم تظاهرة “سينما المدينة” الخاصة ببث أفلام متنوعة على الهواء الطلق من خلال شاشات عملاقة والتي تركت في أول عروضها أثرا طيبا لدى العائلات العباسية التي تفضل السهرات الجماعية بالساحات العمومية.

وفضلا عن إبداعات الفن الرابع والسابع يتضمن البرنامج الثقافي تنظيم معرض

جماعي للفنون التشكيلية على مستوى رواق الفنون “نوار الطيب” طيلة الشهر الفضيل بمشاركة عديد الفنانين المحليين.

كما ستحتضن بدورها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وملحقاتها برنامج ثقافي وفني متنوع موجه للأطفال والشباب.