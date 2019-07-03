سيدي بلعباس.. تأجيل الحكم في قضية فساد لمسؤولين بقطاع الصحة إلى 18 سبتمبر

أجلت محكمة الجنح لسيدي بلعباس النطق بالحكم في قضية فساد تتعلق بموظفين بقطاع الصحة.

القضية تخص متهمين في قضية اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ وإبرام صفقات مشبوهة كان من المقرر أن يتم الفصل فيها اليوم الأربعاء.

حيت تم تاجيلها الى غاية 18 سبتمبر حسب ما علم لدى مصدر قضائي بسبب غياب بعض المحامين و الشهود و كذا المتهمين.

للتذكير من بين المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية تقدر ب 370 مليون دج، ثلاثة مدراء سابقين بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد.

إلى جانب إطارين بالمديرية المحلية للصحة و ثلاثة ممولين لمؤسسات استشفائية.

وتعود فصول القضية لأكتوبر 2017 حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول قضية اختلاس أموال عمومية ومنح صفقات عمومية بشكل مخالف للقانون.