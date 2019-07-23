سيدي بلعباس.. تحويل مستشفى رأس الماء إلى مستشفى مختلط

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بتعيين المؤسسة العمومية الإستشفائية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس مستشفى مختلط.

القرار موقع ببين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ويأتي هذا القرار الوزاري المشترك المحرر بتاريخ 16 جوان المنصرم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في 17 أفريل 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، حسبما نشر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الأولى من هذا القرار الوزاري المشترك أنه” تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم18-114 المؤرخ في 17 أفريل 2018 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الإستشفائية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس مستشفى مختلط”.

وتبلغ قدرة إستقبال المؤسسة العمومية الإستشفائية برأس الماء 60 سريرا، حيث تدخل سنتها الثالثة على التوالي منذ وضعها حيز الخدمة ببلدية رأس الماء الواقعة على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب عاصمة الولاية سيدي بلعباس.