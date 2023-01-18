سيدي بلعباس: تحويل 10 تلاميذ بمدرسة بن سكران إبراهيم إلى مصلحة الإستعجالات

قامت مصالح الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس بتحويل 10 تلاميذ إلى مصلحة الإستعجالات لديهم صعوبة في التنفس.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تم تحويل 10 تلاميذ الى مصلحة الاستعجالات سيدي بلعباس. لديهم صعوبة في التنفس بمدرسة بن سكران ابراهيم بلدية البواعيش. وهم يتمدرسون في قسم واحد. غير ان الأسباب تبقى مجهولة.

كما أضافت ذات المصالح، أن التلاميذ هم في حالة جيدة حاليا. وتم التكفل بهم.