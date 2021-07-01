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سيدي بلعباس: تحييد الرواق الثالث لمستعملي الطريق السيار في عين البرد
أعلمت
الجزائرية للطرق السيارة، مستعملي الطريق السيار. عن بدء أشغال وضع أعمدة لافتات الرسائل المتغيرة على مستوى عين البرد، ولاية سيدي بلعباس. حيث تم تحييد الرواق الثالث في الاتجاهين.
ودعت الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق إلى مضاعفة الانتباه عند الاقتراب من منطقة الأشغال واحترام الإشارات الخاصة بالأشغال. كما اعتذرت الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق على الإزعاج الناتج عن الأشغال.
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أعلمت الجزائرية للطرق السيارة، مستعملي الطريق السيار. عن بدء أشغال وضع أعمدة لافتات الرسائل المتغيرة على مستوى عين البرد، ولاية سيدي بلعباس. حيث تم تحييد…
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