سيدي بلعباس: تدشين المركز الطبي الاجتماعي المخصص لعناصر الجمارك

قام اليوم الأربعاء، والي سيدي بلعباس، مصطفى ليماني، بتدشين المركز الطبي-الاجتماعي المخصص لعناصر الجمارك، بشارع محمد الخامس وسط المدينة.

وعاين والي الولاية، مصالح الهيكل، كما اطلع على مختلف التجهيزات التي يتوفر عليها والتي من شأنها ضمان خدمة في المستوى.

ويضم هذا الهيكل مركزا للتحاليل الطبية والبيولوجية، وقاعات للفحص والعلاج من مختلف الاختصاصات، بالإضافة إلى عيادة لجراحة الأسنان وقاعة انتظار.

ومن شأن هذه المنشأة التي يؤطرها طاقم طبي وشبه طبي من 20 عنصرا أن تتكفل بعناصر وإطارات الجمارك وكذا المواطنين.

وبحسب مدير المركز الجديد من شأن هذا الهيكل أن يضمن تغطية طبية-اجتماعية لفائدة عناصر الجمارك ومتقاعدي القطاع وذوي الحقوق ومتربصي هذا السلك شبه النظامي.