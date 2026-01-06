سيدي بلعباس.. تدشين 3 مقرات أمنية جديدة

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، على تدشين ثلاثة مقرات أمنية جديدة بولاية سيدي بلعباس. اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار برنامج المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تعزيز التغطية. الأمنية وتحسين نوعية الخدمة الشرطية المقدمة للمواطن.

في هذا السياق، تم تدشين مقر كتيبة التدخل السريع (02)، الكائن بشارع “عيسات إيدير” بعاصمة الولاية، وهو مرفق أمني يندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم الفرق العملياتية وتعزيز القدرة على التدخل السريع والفعال في الوسط الحضري. لاسيما في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة، حسبما أوضحه رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس، مراقب الشرطة زيات توفيق.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح للصحافة، أن هذه المنشأة الأمنية الجديدة تضم مرافق اجتماعية وصحية ورياضية. من شأنها توفير الظروف الملائمة لمنتسبي الأمن الوطني لأداء مهامهم في أريحية. بما ينعكس إيجابا على تحسين الأداء الشرطي والارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة للمواطن.

وتم تدشين مقر الأمن الحضري السادس عشر، الكائن بحي 1500 مسكن “عدل - الامتياز” بعاصمة الولاية. وذلك في إطار توسيع الشبكة الأمنية الحضرية وتقريب الشرطة من المواطن، بما يسهم في تعزيز الأمن والسكينة العمومية داخل الأحياء السكنية الجديدة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا المرفق يشكل إضافة نوعية لدعم العمل الميداني، والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، فضلا عن المساهمة في الوقاية من الجريمة الحضرية ومكافحتها بمختلف أشكالها.