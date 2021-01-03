سيدي بلعباس: ترحيل أكثر من 1300 عائلة إلى سكنات لائقة خلال 2020 

استفادت أكثر من 1300 عائلة كانت تقطن بالبيوت القصديرية بمدينة سيدي بلعباس من الترحيل إلى سكنات لائقة خلال سنة 2020.

وحسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح الولاية، تمت عملية الترحيل برسم هذه العملية المندرجة بإطار برنامج القضاء على السكن الهش.

وقد تم ترحيل 1.300 عائلة كانت تقطن عبر 16 موقعا للبيوت القصديرية التي كانت تشوه المنظر العام للمدينة.

وبالنسبة للعائلات التي لم تستفد بعد أن قدمت طعونا، يتم دراستها وفق القوانين المعمول بها لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

وكانت ولاية سيدي بلعباس تحصي 40 موقعا للسكن الهش والتي تم إزالتها تباعا.

واستفادت العائلات التي تقطنها من سكنات لائقة وزعت خلال مختلف المناسبات الاحتفالية للأعياد الوطنية والدينية.