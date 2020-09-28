سيدي بلعباس: ترحيل قاطني أقبية عمارات حي 1500 مسكن سوريكور

استأنفت اليوم الإثنين، سلطات دائرة سيدي بلعباس عملية ترحيل قاطني أقبية عمارات حي 1500 مسكن (سوريكور) نحو سكنات جديدة جاهزة.

وحسب الولاية، تتوزع السكنات على موقعين إثنين يتواجدان بكل من القطب العمراني لبلدية تلموني و حي الجزيرة ببلدية سيدي بلعباس.

وسيتم ترحيل 137 أسرة وعائلة توفرت فيها كافة الشروط، فيما تم ابلاغ الأسر غير المستفيدة عن إمكانية توجيه طلبات الطعن.

وأوضحت الولاية، أن عملية الترحيل هذه تعد رقم 11 على التوالي من ضمن الستة عشر الـ 16عملية ترحيل المقررة في المجموع.

وتتواصل عملية سد بالحديد والخرسانة فتحات ومداخل الأقبية، بعدما يتم هدم التهيئات لدرء أي إستغلال أو اقتحام من المتحايلين وغيرهم.